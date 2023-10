Mulher atropela grupo de pessoas após briga em SP e é presa; veja vídeo

Segundo testemunhas, a confusão começou quando uma das funcionárias do salão de beleza perguntou à motorista se ela iria demorar, pois as vagas eram destinadas a clientes. Ao retornar de outro estabelecimento, a motorista não conseguiu sair, pois o proprietário colocou o seu veículo na frente, impedindo a saída.

Mesmo assim, a motorista tentou tirar o carro do local, encostando no veículo de uma das clientes, que estava ao lado. Isso teria motivado a confusão flagrada em vídeo.

A Polícia Civil analisa as imagens captadas pela câmera de segurança. A atropeladora foi conduzida hoje a uma audiência de custódia.

O que o vídeo mostra

As imagens mostram o começo da confusão, quando cerca de dez pessoas discutem com a motorista de um HB20 de cor branca. Ela abre a porta, troca empurrões com outras mulheres e volta a entrar no carro em um estacionamento em frente a um salão de beleza.

Mesmo com a motorista no carro, a discussão continua. Ao menos três mulheres parecem mais exaltadas. Uma delas dá um tapa na lataria do veículo, mas é contida.