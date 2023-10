Pai encontra filhos de 5 e 8 anos mortos dentro de fossa em SC

Duas crianças, com idades de 5 e 8 anos, foram encontradas mortos pelo pai dentro de uma fossa cheia de água em São Joaquim, em Santa Catarina, no domingo (15).

O que aconteceu:

As crianças saíram para brincar nas proximidades da residência. Entretanto, como demoraram para voltar, o pai dos meninos saiu para procurá-los. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina.