Lula diz acompanhar com atenção desdobramentos do desabamento de ponte entre TO e MA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que acompanha "com muita atenção" os desdobramentos do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Tocantins e Maranhão. De acordo com Lula, o ministro dos Transportes, Renan Filho, está no local para prestar toda a ajuda do governo federal sobre o caso.

"Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, Entre os estados do Tocantins e Maranhão. O ministro Renan Filho está no local com os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e autoridades nacionais e locais para prestar toda ajuda do governo federal na retomada do resgate das vítimas e apuração sobre o ocorrido", afirmou Lula, em publicação no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 23. "Meus sentimentos aos familiares das vítimas."

A ponte tinha 533 metros de vão e desabou no domingo, 22. Ao menos duas pessoas morreram e outras 14 seguem desaparecidas.