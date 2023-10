Rapper de 20 anos morre após ser baleado durante abordagem da PM em SP

Arma de policial será periciada

A arma do policial que atirou em LK Metralha foi apreendida para perícia. Já a arma que estaria com o garupa não foi encontrada. "Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC), bem como coleta de impressões digitais", informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, em nota.

A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial e resistência. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial da cidade. A Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias dos fatos.

Família contesta versão da polícia

Um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, contou ao UOL que Lucas saiu para dar uma volta com um amigo e que "não havia arma" com eles. "É verdade que a moto era roubada, mas era desse amigo dele. Se existisse uma arma, como a polícia deixaria o rapaz armado fugir, por que não atiraram nele, então?", questionou.

Pessoas que estavam próximas ao local da abordagem disseram que os policiais teriam tentado tirar a bala do corpo do rapper com um alicate, afirmou o parente do rapper. "Tentaram tirar para se livrar das provas", denuncia a fonte.