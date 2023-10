Trabalhadores morrem soterrados em construção de supermercado em MG

Dezoito homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local, em seis viaturas, e conseguiram retirar duas pessoas com vida. Um homem teve escoriações nos membros inferiores e uma mulher está em estado grave.

Uma sexta pessoa que estava na obra no momento do acidente conseguiu sair antes do desmoronamento do talude.

Em nota, a rede Verdemar lamentou o ocorrido e afirmou estar acompanhando a situação de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos.

A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas.

Rede Verdemar de supermercados, em nota

O UOL entrou em contato com a construtora Kaeng, responsável pela obra, mas até o momento a empresa não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.