Avô que teve apartamento incendiado por neta diz que a perdoa: 'É meu xodó'

Ela oscila. Às vezes tá muito calada, outras horas muito falante, às vezes triste, outras muito alegre. Ela toma medicação para controlar [os sintomas] desde muito pequena, mas não tem cura, infelizmente.

Segundo o idoso, o estopim para o ocorrido teria sido a proibição pelos avós da neta em usar o celular. A proibição foi porque eles se assustaram ao ver que a menina teria feito buscas na internet sobre assuntos impróprios para a idade, referentes a bruxaria.

Em relação ao dia do incêndio, o avô contou que não pode afirmar que a menina provocou o fogo, porque ele estava dormindo no quarto e não viu. Entretanto, ele diz acreditar "que ela não tenha feito isso, mas, se fez, está perdoada". Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a menina disse aos agentes que atenderam a ocorrência que colocou fogo no sofá, trancou os avós dentro do quarto e desceu para andar de patins no pátio do prédio.

[Naquele sábado havíamos chegado de viagem] às cinco horas da manhã. Eu estava cansado, não tinha dormido nada. Mas, como de hábito, eu fui estudar a palavra na Bíblia, como faço todo sábado de manhã. Depois, por volta das três da tarde, depois de almoçar, fui deitar. Minha mulher já estava dormindo. Cansado, eu peguei logo no sono. Uma hora depois, não vou saber precisar, acordei sentindo cheiro de fumaça entrando pelo quarto e algo estalando, barulho de fogo queimando material. Pensei: 'está pegando fogo dentro de casa'. Tentei abrir a porta mas estava trancada por fora, eu não tinha como abrir de dentro para fora.

Em meio ao incêndio, o idoso destacou que sua esposa estava preocupada com a possibilidade de a neta ter morrido nas chamas. O homem tentou abrir a porta, mas o buraco que fez possibilitou a entrada de fumaça e dificultou a respiração. Foi quando decidiu que pulariam pela janela.