Irmã de Zanin reconhece agressor por foto; laudo mostra lesão após chutes

Agressão com chutes

Imagens de câmeras de segurança mostram que Caroline estava parada em frente a um prédio com dois cachorros. Um deles latiu, e um homem que andava na rua partiu para cima dos cachorros e de Caroline com chutes.

Ele só parou quando o portão foi liberado e Caroline entrou no prédio. Um segurança na calçada se aproxima, mas não afasta o agressor.

As agressões foram interrompidas somente quando um segurança aparece para conversar com a advogada. O agressor foi embora logo em seguida.

O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes). A vítima foi ouvida e representou para instauração de inquérito policial. Durante as investigações, os policiais identificaram o suspeito de praticar as agressões. A autoridade policial analisa imagens e prossegue com as diligências para esclarecer os fatos.

Nota da SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo)

"Lamentável experiência"

"Passei por essa lamentável experiência que só reforça a minha indignação", disse Caroline por meio de nota. Ela também afirma ter tido que "presenciar uma violência brutal ser cometida contra dois animais pequenos e indefesos, que em momento algum ameaçaram a integridade de outra pessoa."