'Ele alegou que agrediu porque o meu cachorro latiu', diz irmã de Zanin

A advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, disse hoje que o homem que a agrediu enquanto ela passeava com os seus cães alegou que os animais latiram.

O que aconteceu

Caroline Zanin, 43, foi ao 23º Distrito Policial hoje à tarde e reconheceu o homem identificado pela Polícia Civil. O nome dele não foi divulgado. O caso ocorreu na segunda-feira (16) no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo.