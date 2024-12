Relatório de 2020 do Dnit apontava fissuras em pilares e rachaduras em ponte que caiu

Relatório gerencial de infraestrutura rodoviária, que o Dnit mantém na internet, classifica como "ruim" o estado de conservação da ponte. Em uma graduação que vai de 1 a 5, em que o 5 é considerado excelente, a ponte JK aparece com 2.

Quatro anos depois da vistoria in loco, em 2024, o Dnit lançou um edital para contratar uma empresa para reabilitar a ponte ao valor de R$ 13,320 milhões. Não houve interessados.

"As condições atuais da Obra de Arte Especial (no jargão técnico, uma ponte) merecem atenção, pois verifica-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento", afirma o documento do Dnit que convocou a licitação, em maio deste ano.

Nesta segunda-feira, 23, procurado para comentar as informações sobre o estado de conservação da ponte, o Dnit informou que, entre 2021 e 2023, gastou R$ 3,5 milhões em um programa de manutenção de estruturas no Estado do Tocantins, que previam reparos em vigas, lajes e passeios. O órgão não detalhou, porém, o que foi feito na ponte JK.

A ponte ligava Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA). Agora, o Dnit informa que pretende gastar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões para reconstruir uma ponte no local. Antes, terá que demolir o resto da estrutura da ponte que desabou, o que fará sob situação de emergência.

Vereador em Aguiarnópolis, Elias Cabral Júnior disse ao Estadão que os danos na ponte eram tão evidentes que poderiam ser constatados por uma criança. Ele gravava imagens da ponte quando ela caiu, neste domingo, 22.