Brasil já plantou 97,8% da área prevista de soja em 2024/25, afirma Conab

São Paulo, 24 - A semeadura de soja 2024/25 no País atingia, até domingo (22), 97,8% da área, avanço de 1 ponto porcentual em relação à semana anterior e de 1 ponto porcentual em relação a igual período da safra passada. A informação consta no boletim semanal de progresso de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já concluíram os trabalhos de campo. A oleaginosa ainda está sendo semeada em Goiás (com 99,6% da área plantada); na Bahia (com 99% da área plantada); no Piauí (97%); no Rio Grande do Sul (95%); em Santa Catarina (94%) e no Maranhão (62%).Em relação ao milho verão, o plantio alcançava, até domingo, 77,9% da área prevista, avanço de 2,9 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior e de 2,4 pontos porcentuais na comparação com igual período da safra 2023/24. Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina já concluíram os trabalhos de campo. O cereal ainda está sendo semeado em Goiás (99% da área plantada); Rio Grande do Sul (90%); Bahia (64%); Piauí (23%) e Maranhão (16%).Quanto ao algodão 2024/25, o plantio cobria até domingo passado 19,9% da área prevista, segundo a Conab, ou avanço de 7,7 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra 2023/24, há atraso de 1,9 ponto porcentual. Os trabalhos estão mais adiantados em Mato Grosso do Sul, com 85% da área plantada; Goiás, com 60%, e Minas Gerais, com 51%. Mato Grosso, o principal produtor da fibra, plantou até domingo 8,4% da área prevista em 2024/25.Já o plantio de arroz alcançava 90,7% da área prevista até domingo, avanço de 2,1 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior e de 3 pontos porcentuais em relação a igual período da safra 2023/24. Santa Catarina já semeou 100% da área, seguido do Rio Grande do Sul, com 99% da área prevista, e Tocantins, com 90%.Quanto ao feijão 2024/25, o plantio cobria, até domingo, 64,4% da área estimada, avanço de 0,6 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e de 7,6 pontos porcentuais em relação a igual período da safra 2023/24. Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já encerraram o plantio. Santa Catarina tem 94% da área trabalhada; Rio Grande do Sul, 81%, e Bahia, 53,4%. Por fim, a colheita de feijão 2024/25 atingia 10,2% da área plantada até domingo, avanço de 2,5 pontos porcentuais ante a semana anterior e atraso de 3,4 pontos porcentuais na comparação com igual período da safra passada. São Paulo já colheu 95% da área plantada, seguido do Rio Grande do Sul, com 16%; Paraná, com 5%, e Santa Catarina, com 2%.