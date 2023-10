Filha de fisiculturista morto em incêndio tem alta após meses internada

Amigos e vizinhos organizaram uma vaquinha virtual para a família e com o dinheiro arrecadado ela deu início a construção de uma casa nova.

Laudo apontou acidente

O laudo da perícia feita no apartamento apontou que a causa do incêndio foi um acidente termoelétrico.

O documento ainda diz que não foi identificado nenhum tipo de substância que pudesse acelerar a queima no local, segundo o Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

No laudo obtido pelo UOL, o perito afirma que é possível afirmar que a eclosão do foco do incêndio se originou através de uma instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas, ligadas na sala, próximo ao móvel que fica junto ao aparelho televisor.

"Não se identificou embalagem com líquidos aceleradores de queima no interior do imóvel. Não foi identificado vestígio de substância aceleradora de queima impregnada ou com odor no local. Não foram identificados sinais de desalinhamentos em mobília e objetos desordenados ou danificados que evidenciam emprego de ação violenta", diz trecho do documento.