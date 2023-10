Tiro atingiu a cabeça do juiz; polícia não descarta nenhuma hipótese

Olhamos o carro minuciosamente e não foi encontrado nenhum outro disparo. Mas como o carro colidiu, a parte da frente estava destruída. Delegada Euricélia Nogueira

Ainda segundo a delegada, testemunhas disseram que os criminosos usavam máscaras cirúrgicas e não estavam encapuzados. Ela relatou que havia sangue no local do crime e ainda não foi possível determinar se o tiro foi disparado de perto ou de longe.

A polícia destacou que esses detalhes técnicos, como o tipo de arma utilizada, a distância do disparo, entre outros, só serão revelados no laudo do IML (Instituto Médico Legal), que ainda não está pronto. A polícia não encontrou nenhum projétil no local do crime.

O caso agora ficará sob o comando do delegado Roberto Ferreira. Ele explicou que a parte técnica da investigação, como coleta de imagens do sistema de vigilância próximo ao local, já foi feita. As imagens vão ajudar a entender a dinâmica de como ocorreu a morte do juiz.

"Todas as perícias e provas técnicas foram coletadas, os laudos ainda ficarão prontos para o prosseguimento das investigações", explicou o delegado, ressaltando que o próximo passo é colher os depoimentos de testemunhas e dos familiares.

Segundo os delegados, os parentes de Paulo Torres informaram não ter conhecimento sobre qualquer tipo de ameaça sofrida por ele em razão da profissão. O juiz tinha o hábito de andar com os vidros do carro abaixados e não usava veículo blindado. Entretanto, os investigadores afirmaram que nenhuma hipótese está descartada, ao serem questionados sobre a possibilidade de crime premeditado.