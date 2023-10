PF faz operação contra policiais que traficavam 280 kg de cocaína

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital fluminense e em Araruama, que fica na Região dos Lagos. Não houve nenhuma prisão. Na casa de um dos alvos, em Vargem Grande, a polícia apreendeu R$ 43,150 e 5.350 dólares.

Entre os endereços visitados pela PF está a 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro, policiais federais realizavam o monitoramento de uma carga de cocaína que seria exportada e sabiam exatamente qual era a quantidade que estava no caminhão que fazia o transporte da droga — 500kg em 17 malas.

Na ação controlada da PF, era prevista a interceptação da droga no porto de destino estrangeiro. No entanto, o caminhão foi interceptado por policiais civis na saída da comunidade da Maré, ainda no Rio de Janeiro. Após a apreensão, os policiais civis apresentaram apenas sete malas, contendo cerca de 220 kg de cocaína.

A investigação da PF indica que além dos policiais civis que realizaram a abordagem, também houve envolvimento do delegado, de outro policial civil e da irmã de um deles.

A Justiça determinou o afastamento das funções e o monitoramento com tornozeleira eletrônica dos policiais envolvidos. Um deles é delegado. Também foi determinado o sequestro patrimonial de R$ 5 milhões.