Segundo Filippo Stampanoni Bassi, diretor-adjunto científico do Museu da Amazônia, as secas sempre fazem aparecer rochas inundadas na maior parte do tempo e que revelam marcas das populações indígenas que moravam na região antes da chegada dos europeus.

No caso do sítio Lajes, os pesquisadores afirma que o local fica próximo a grandes aldeias já conhecidas do período pré-colonial. Na região já foram achadas peças de cerâmica, e por isso acredita-se que se trata dos mesmos povos.

Os desenhos são relativamente parecidos com algumas decorações de cerâmica, o que pode ter relação estilística. Tratam-se de figuras cefalomórfãs (em formato de cabeça) gravadas na pedra. Podemos constatar que são gravuras em pedras mas também indicam oficinas líticas, para fabricação de ferramentas.

Filippo Stampanoni Bass, do Museu da Amazônia

Ele afirma que não há como precisar as datas das imagens, mas as similaridades a outras gravuras achadas em Itacoatiara (onde se conhece sobre os povos) remetem ao primeiro milênio após Cristo.

Por ser arte rupestre ribeirinha feita em rochas na beira do rio não possuem contexto arqueológico datável, ficam como um mistério da arqueologia. Mas elas são muito parecidos com outras conhecidas na região do rio Urubu, que foram datados dessa época.

Filippo Stampanoni Bass

Seca do rio Negro no sítio arqueológico Lajes, em Manaus Imagem: Valter Calheiros/Arquivo pessoal

A pesquisadora Marta Sara Cavallini fez sua dissertação de mestrado estudando esse a região do rio Urubu. Ela afirma que o período delimitado das gravuras foi marcado porque antes de dois mil anos atrás esses blocos de pedras não eram visíveis. "Logo, não era possível desenhar porque o rio urubu não passava por lá."