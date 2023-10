Policial civil reage a assalto contra marido e atira em homem em SP; veja

Uma policial civil reagiu a um assalto na noite de ontem (21) na Zona Leste de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou a ação, que terminou com um suspeito baleado e outro foragido.

O que aconteceu

A policial, de 40 anos, estava saindo do carro com o marido quando eles foram surpreendidos por dois homens em duas motos, que anunciaram o assalto, que ocorreu no bairro Jardins Recantos das Rosas.