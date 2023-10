'Beiçola do Privacy' é alvo do MP após divulgar conteúdo adulto em outdoors

A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre instaurou o inquérito civil por poluição visual e notificou a jovem. No entanto, o órgão alega que as ações não têm relação com o conteúdo divulgado por Martina.

Um dos outdoors de Martina, por exemplo, dizia: "Quer me ver pelada?", acompanhado de um QR Code que dava para a página de Martina no Privacy — plataforma de conteúdo adulto brasileira, semelhante ao OnlyFans.

A instauração do procedimento ocorreu após representação do secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre ao MPRS. O UOL confirmou a abertura do procedimento contra Martina.

O objetivo do inquérito é apurar "dano ambiental em razão de poluição visual decorrente da afixação irregular de cartazes em espaços públicos e privados, sem autorização do município".

"A pessoa [Martina] foi notificada para apresentar no MPRS informações sobre cartazes afixados em diversos locais pela cidade. Tanto o inquérito civil quanto a notificação nada tem a ver com o conteúdo dos materiais", destaca o promotor de Justiça responsável pelo inquérito, Felipe Teixeira Neto.

Nesta segunda-feira (23), Martina divulgou nas redes sociais que recebeu a notificação do MP e ainda aproveitou o caso para fazer uma promoção de R$ 9,99 da assinatura do seu perfil na plataforma de conteúdo adulto. Em uma foto publicada nos stories, com o inquérito em mãos, ela escreveu: "Obrigada Ministério Público [emoji de coração no lugar dos olhos]".