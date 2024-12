Portão abre sozinho e 18 lulus-da-pomerânia fogem em SC; veja vídeo

Portão se abriu com o vento e os cachorros correram. De acordo com Gislane, os animais tomavam sol, enquanto recebiam alguns petiscos, quando perceberam que o portão estava aberto e saíram em fuga.

Vídeo da fuga viralizou nas redes sociais. Após passado o susto, a gestora narrou que postou o vídeo para descontrair e quando percebeu, o vídeo já havia sido visto mais de 2 milhões de vezes no TikTok e no Instagram.

Saí com a minha filha e ela não travou o portão corretamente, com o vento forte o portão abriu.

Eles não costumam ficar no pátio da frente, estavam ali pois o pátio deles estava passando por manutenção. Eles ficam num espaço bem maior com gramado, ali era horário de banho de sol, alimentação já tinha sido feita mais cedo, só estavam oferecendo uns petiscos um pouco antes.

Gislane Dutra, administradora do canil

Vídeo com milhões de visualizações

Após repercussão, conta do canil no Instagram acabou suspensa, de acordo com a administradora. Ao UOL, Gislane disse que no início a repercussão foi "bem legal", mas após o vídeo viralizar, algumas pessoas começaram a denunciar a página, causando uma suspensão temporária na rede social.

"Falam que somos exploradores. Que nosso canil é clandestino", diz a mulher. Segundo Gislane, muitos comentários ofensivos chegaram, narrando que a atividade do estabelecimento seria ilegal — o que é negado. No fim, o canil conseguiu recuperar a página.