Jovem é preso por usar ChatGPT durante vestibular de medicina em SP

Um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado usando a inteligência artificial do ChatGPT durante o vestibular de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no último domingo (22).

O que aconteceu:

O vestibulando foi flagrado enquanto usava o aparelho celular para colar na prova. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.