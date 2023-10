Governo de SP decreta luto de três dias por morte de aluna em escola

Vítima que foi morta tinha 17 anos. A menina havia começado a trabalhar há poucos dias e recebeu o primeiro salário esta semana, disse a tia dela. O emprego era na área de administração.

Duas outras pessoas ficaram feridas no ataque. Uma das estudantes atacadas disse que o atirador mirou no seu rosto dela, mas não conseguiu disparar. Ela enviou um áudio à família relatando o que aconteceu e o UOL teve acesso à gravação.

Arma usada por jovem de 16 anos era do pai

A arma usada no ataque à escola de Sapopemba pertence ao pai do atirador e é legalizada, segundo a Polícia Civil. Arma era um revólver calibre 38.

O suspeito já havia feito registro de ocorrência no dia 24 de abril deste ano, alegando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos. Estudante do 1º ano do Ensino Médio, ele estava com o uniforme da escola quando foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.