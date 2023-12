Linha 12-Safira, da CPTM, terá trecho interditado até fevereiro

Em São Paulo, o trecho entre as estações Brás e Tatuapé da linha 12-Safira, da CPTM, ficará interditado de 26 de dezembro até 25 de fevereiro.

O que aconteceu

A circulação será interrompida para obras de instalação de novos aparelhos de mudança de via em X. O novo sistema permitirá que os trens da Linha 12-Safira utilizem quase que simultaneamente as plataformas 6 e 7 da Estação Brás, melhorando a circulação no trecho entre Tatuapé e Brás, segundo a CPTM.