Dino anuncia doação de câmeras corporais, e Janja elogia: 'Proteção'

Os EUA anunciaram a doação de câmeras corporais (bodycams) para um projeto de implementação em agentes da Polícia Rodoviária Federal e para policiais da Bahia. Isso foi feito em outubro deste ano.

A gente sabe que isso é um instrumento de trabalho e proteção do policial, e proteção também da população. Vamos tentar de alguma forma ampliar isso.

Janja, primeira-dama

O evento teve tom de despedida de Dino do ministério. Ele assume no ano que vem a vaga como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

O ministro ainda anunciou recursos para segurança de cidades. Também designou 500 viaturas para ser usadas no PAS (Programa de Ação na Segurança).