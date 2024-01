Helicóptero desaparecido: Irmã de passageiro tem esperança de achá-lo vivo

"A gente não sabe se foi um acidente, ou um pouso. É diferente o helicóptero cair e o helicóptero ter que fazer um pouso forçado. Então como a gente não sabe, o não saber nos dá o benefício da dúvida, o benefício da esperança de tê-los vivos. Então é essa a expectativa da família", disse Herika.

Raphael Torres, de 41 anos, é empresário do ramo de medicamentos e passaria a virada do Ano em Ilhabela. "Não dá para saber o que de fato aconteceu, mas a intenção era essa, passar um Ano Novo lá em Ilhabela, ter um momento feliz", disse.

Além de Raphael, estavam a bordo da aeronave a amiga dele Luciana Rodzewics, 46 anos, e a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20 anos. Foi Raphael quem as convidou para o passeio bate e volta, segundo Silvia Santos, irmã de Luciana.

Herika disse que a família soube do desaparecimento pela imprensa. Assim que soube do incidente, a família foi até o aeroporto Campo de Marte e acompanha as buscas em contato com as forças de segurança.

"Nós fomos até o Campo de Marte, e pegamos o contato pessoal, de algumas pessoas da polícia, de algumas pessoas do hangar. E é com eles que a gente está em contato diariamente. A gente está falando direto com as pessoas que estão realmente na linha de frente", explicou.

A irmã de Raphael também contou que ele já conhecia o piloto Cassiano Tete Teodoro, e era amigo das outras duas passageiras. "Eu não sei o grau de intimidade que eles tinham, mas não foi um piloto que ele conheceu ali no momento", explicou Herika Torres.