Professora morre após ter mais de 70% do corpo queimado em churrasqueira

Uma professora morreu ontem depois de ficar com 70% do corpo queimado em um acidente com churrasqueira, em Ponta Grossa (PR).

O que aconteceu

Maria Osséia dos Santos Dias, 57, se queimou ao acender a churrasqueira com o filho. O fogo se alastrou após o uso de álcool e tomou conta do corpo da mulher. O acidente ocorreu em festa de final de ano com a família na sexta-feira (29).