Vídeo: bombeiros usam canoa para resgatar homem e cães em alagamento no DF

Diversas casas da Vila Cauhy foram tomadas pela água. As residências ficam às margens do Córrego Riacho Fundo, que transbordou devido ao grande volume de chuvas. Não há registro de vítimas.

Moradores foram orientados a deixar suas casas. Os bombeiros pediram que as pessoas saíssem com seus animais de estimação. Os agentes permaneceram no local até que o nível da água baixasse e monitoraram a volta dos moradores.

Chuva forte voltou durante a madrugada desta quarta-feira (3). Novamente, os bombeiros orientaram os moradores a procurar abrigo em regiões mais seguras.

Há um alerta de chuvas intensas para o Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje o aviso, que segue até amanhã, com possibilidade de se estender pelos próximos dias. Estão previstas chuvas entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

O UOL tenta contato com a Defesa Civil e o Núcleo Bandeirantes. Em caso de resposta, o texto será atualizado.