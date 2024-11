Homem é detido com faca no metrô de São Paulo

Um homem de 22 anos foi detido na noite de ontem, 14, com uma faca de cozinha na estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do metrô. A estação fica na região de Moema, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, houve uma discussão entre dois homens.

A equipe de segurança da concessionária ViaMobilidade, segundo a empresa, precisou intervir e retirar os outros passageiros dos demais vagões. O jovem foi levado pela Polícia Militar à 27° DP por porte de arma branca.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os passageiros se colocam no chão do vagão em meio à confusão. Em outro vídeo que circula nas redes, é possível ver o momento em que o homem é abordado pela equipe de segurança. Ele parece mostrar o conteúdo de sua mochila para a equipe e é segurado por um dos agentes.