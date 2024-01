'Aventura romântica': homem leva cobertor de hotel e devolve após 30 anos

Carta entregue ao hotel cita "alegria e alívio". "Prezado e estimado responsável pelo Hotel Fraiburgo, é com grande alegria e alívio, mas ao mesmo tempo envergonhado e arrependido, que estamos devolvendo, após 30 anos e 5 meses, o cobertor que lhe entrego em mãos", diz trecho do texto.

Administradora do hotel cita surpresa. A administração do Hotel Fraiburgo, onde aconteceu o episódio, disse ao UOL que o senhor chegou tímido na recepção carregando a manta e uma carta. "Lá nos anos 90 esse casal chegou aqui e se hospedou, e na hora do check-out eles acabaram levando o cobertor sem ninguém ver. Agora a gente teve essa surpresa, uma história curiosa", contou Gabriele Antunes, administradora do hotel.

Segundo a carta, os jovens viajavam pelo país em uma "aventura romântica". O homem ainda narrou que, na época, contava com poucos recursos e, por isso, decidiram levar o cobertor. "Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 1993, e, ao fazer o check-out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada na época pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil", diz outro trecho da mensagem.

Por fim, a carta ainda narra um arrependimento do homem. "Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão", finaliza o texto.

O nome do homem não foi divulgado. Pela assinatura da carta, supõe-se que ele more em Joinville, no norte de Santa Catarina.

Imagem: Reprodução/Redes sociais

Hotel vai expor o cobertor devolvido na recepção

Caso inusitado gerou reação de funcionários. Nas redes sociais, funcionários do hotel disseram estar "honrados" por terem feito parte dessa história de amor e pelo "propósito que se cumpriu".