Condenado por matar secretário municipal é preso no Rio após 23 anos

A Polícia Civil do Rio prendeu hoje um homem condenado por roubar e matar, em 2001, Marcelino Lucas da Silveira, à época secretário municipal em Itapemirim (ES).

O que aconteceu

Homem foi detido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um trabalho de inteligência indicou a presença do fugitivo no bairro de Alcântara, e policiais da delegacia de Cabo Frio foram até o local.