Ataque com facas contra dona de loja no CE foi encomendado, diz polícia

O ataque com facas contra a dona de uma loja em Juazeiro do Norte, no Ceará, teria sido encomendado por R$ 5 mil, segundo a polícia civil. O suspeito de ser o mandante é o ex-patrão da vítima.

O que aconteceu

O crime teria sido contratado pelo cirurgião-dentista Francisco Jonhnatan Alves e Silva, dono de uma clínica popular no município. A declaração foi feita em audiência de custódia neste domingo (14) por um dos suspeitos presos em flagrante, de acordo com a polícia.

A vítima foi recepcionista da clínica odontológica do suposto mandante. De acordo com a família, ela trabalhou no local por três meses.