Pais denunciam maus-tratos a criança em hotel infantil de Minas Gerais

Uma outra mãe disse à polícia que também viu o filho, de 1 ano e 9 meses, nos vídeos. Consta no boletim de ocorrência feito por ela que o menino estava "amarrado em um carrinho de criança que não é dele e que não tem o costume de ficar". Além disso, afirmou que ele tinha uma marca na testa e que apresentava comportamento "agitado e agressivo".

No sábado (13), os pais de uma outra menina de 2 anos procuraram a polícia e disseram ter reconhecido a bebê pela roupa. As imagens foram gravadas por um vizinho e publicadas no Instagram e Facebook.

O pai relatou que a menina foi matriculada no local menos de uma semana antes, no dia 9 de janeiro. Um boletim de ocorrência foi registrado no sábado (13), segundo a PM. Não há detalhes de quantas famílias procuraram a polícia até o momento.

A instituição privada é voltada para crianças a partir de 5 meses. A unidade fica no bairro Botanágua, em Juiz de Fora.

O hotel funcionava de forma irregular. Segundo a prefeitura, o espaço não tinha "qualquer relação com o município".