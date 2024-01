Thiago Brennand contrata presidente da OAB-SP para reforçar defesa

Condenado por crimes sexuais, o empresário Thiago Brennand contratou a advogada e presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini. Ao UOL, a defesa afirmou que ele se sente "incomodado, apreensivo e injustiçado" após as sentenças.

O que aconteceu

A presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, passa a compor a banca de advogados do empresário desde o fim do ano passado. A OAB não se pronunciou. Além do escritório de Patrícia, mais dois compõem a defesa do empresário — o do advogado criminalista Roberto Podval e outro de um amigo de Brennand, no Recife (PE).

A advogada afirma que pretende atuar "sem renunciar ao princípio da presunção da inocência." "O standart probatório nos crimes de gênero é um tema sobre o qual venho me debruçando há bastante tempo. Ou seja, como assegurar proteção às mulheres sem renunciar ao princípio basilar da presunção de inocência - que se aplica a todo réu, independentemente do crime do qual seja acusado", disse.