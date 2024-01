Brennand está incomodado, apreensivo e se sente injustiçado, diz defesa

Podval diz acreditar que as decisões judiciais podem ser diferentes nos tribunais superiores. "Acreditamos que eles vão ter mais capacidade de olhar o caso com menos pressão. Qualquer um que ler o processo chegará a conclusão que não há provas".

Para o advogado, as primeiras condenações ocorreram por "pressão social e midiática". "Há uma pressão violenta sobre um juiz que pega um caso como esse. Juízes dos tribunais com mais tempo, experiência e peso nos ombros podem decidir de outra forma."

O TJ-SP não vai comentar as afirmações. "Os magistrados têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento. Essa independência é uma garantia do próprio Estado de Direito. Quando há discordância da decisão, cabe às partes a interposição de recursos previstos na legislação vigente", afirmou o órgão em nota.

Tenho estado com ele e, obviamente, está incomodado e apreensivo e se sente injustiçado, a verdade é essa. Acreditamos que, com o tempo e os recursos, vamos conseguir mostrar que a verdade prevalecerá.

Roberto Podval, criminalista que atua na defesa de Brennand

Brennand contrata presidente da OAB-SP

A advogada Patrícia Vanzolini foi contratada pelo empresário no fim do ano passado. Segundo Podval, a contratação se deu em razão do volume de trabalho. "Patrícia entrou para somar à equipe porque a quantidade de processos é muito grande". O advogado diz que são ao menos 12 inquéritos e processos em andamento de forma simultânea.