Cilindro de ar-condicionado explode e mata técnico de refrigeração em AL

A causa da morte foi traumatismo crânio encefálico. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Médico Legal Estácio de Lima, da Polícia Científica de Alagoas, após exame cadavérico realizado no corpo do técnico.

Segundo o perito médico-legista Avelar Holanda, responsável pela necropsia, com a explosão, peças do equipamento atingiram a face e o crânio de Csehes. A força do impacto produziu um traumatismo craniano grave na vítima, com fratura de ossos da cabeça e lesão de tecido cerebral.

"Ele chegou a ser submetido a uma neurocirurgia no HGE, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele apresentava também queimaduras leves de primeiro grau na face, tórax e braços", explicou o perito médico-legista.