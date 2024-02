TRF-1 arquiva ação contra ex-chefe da Funai pelas mortes de Bruno e Dom

O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) mandou arquivar ação contra o ex-presidente da Funai Marcelo Augusto Xavier da Silva pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

O que aconteceu

O tribunal encaminhou o pedido de arquivamento também para a Justiça do Amazonas, onde o caso tramitava originalmente. O caso foi levado ao TRF-1 após representação do advogado Bernardo Fenelon, que atua na defesa do ex-presidente da Funai.

O TRF-1 disse que, para imputar crime de omissão, deveria ter ficado comprovada a relação de causa entre a falta de ação e as mortes. "Assim, restará constituída a relação de causalidade apenas quando lastreada em elementos empíricos que conduzam à conclusão de que o resultado não ocorreria se a ação devida fosse efetivamente realizada", afirmou o tribunal.