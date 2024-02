Thais Bilenky e Toledo analisam em podcast relação de Moraes e Lewandowski

No quarto episódio do podcast UOL Prime, José Roberto de Toledo e Thais Bilenky analisam a relação entre Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Ricardo Lewandowski, que acaba de tomar posse como ministro da Justiça e Segurança Pública.

A conversa entre os dois, publicada nesta quinta (8) e disponível no arquivo acima, tem como base a reportagem "Velhos conhecidos: as trombadas entre Lewandowski e Alexandre de Moraes", publicada por Bilenky em UOL Prime —seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

No texto, a repórter traz as muitas trombadas que já ocorreram na vida profissional desses dois personagens em destaque na política brasileira.



O ponto de partida dessa história é a São Francisco, a Faculdade de Direito da (USP) Universidade de São Paulo, onde Moraes foi aluno de Lewandowski.