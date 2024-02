Mossoró: Muralha teria evitado fuga; houve falha humana, diz corregedor

As buscas contam com a participação de cerca de 300 agentes. Entre eles, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais militares. Há ainda a participação da Polícia Penal Federal e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que atuam com os grupos de operações especiais e de cães.

Forças policiais estão subordinadas à coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As estratégias para as buscas, que ocorrem de forma ininterrupta, são definidas pelo órgão.

Divisas com Ceará e Paraíba estão cercadas desde quarta-feira (14). Os governos do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba mantêm o cerco e o monitoramento na região das divisas.

Fugitivos tinham planos de chegar ao Rio de Janeiro. Secretários de segurança pública estão em contato após indícios de que os detentos poderiam chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do Comando Vermelho.

O que se sabe sobre o caso

Detentos fugiram por telhado de presídio. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fazem parte do Comando Vermelho do Acre, fugiram pelo telhado do presídio de Mossoró (RN) na madrugada de quarta-feira. Foi a primeira fuga registrada em um presídio federal, que conta com cinco unidades no país.