Fuga não afeta segurança dos presídios federais, diz Lewandowski em Mossoró

Em rápido pronunciamento ao lado do ministro, a governadora do RN disse que "disponibilizar as forças de segurança" do estado "não é favor, é o nosso dever". Ela afirmou que a dupla será encontrada e levada "de volta de onde eles nunca deveriam ter saído".

Segundo o Ministério da Justiça, 300 agentes participam do trabalho de buscas. Essa é a primeira grande crise que Lewandowski passa em menos de um mês a frente do ministério. Na quinta-feira, em coletiva à imprensa, ele disse que houve uma série de falhas em protocolos do presídio.

O ministro visita a região no 5º dia de buscas por Rogério da Silva Mendonça, 36, e Deibson Cabral Nascimento, 34. Eles fugiram na madrugada de quarta-feira do presídio de Mossoró.

Essa foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no país. A dupla faz parte do CV (Comando Vermelho).

Na sexta-feira à noite, os fugitivos fizeram uma família refém, segundo informações de investigadores. A dupla teria feito ligações para o Rio de Janeiro com um dos dois aparelhos levados das vítimas e se alimentado no local. A expectativa nos bastidores é de que o cerco tem se fechado.