Moradores são resgatados após desabamento de casas em Fortaleza

Um dos resgatados estava em estado crítico de saúde, informou o Corpo de Bombeiros.

Outro casal e três cachorros de uma casa vizinha que não desabou também foram resgatados. O acesso à residência deles tinha sido bloqueado pelos escombros.

O local está isolado pela Polícia Militar. O UOL tenta localizar a Defesa Civil de Fortaleza para saber se alguma residência foi condenada pelo desabamento.

Choveu intensamente na capital antes do desmoronamento, mas as causas do ocorrido não foram detalhadas até o momento. A cidade de Fortaleza está em alerta amarelo para chuvas intensas desde a manhã de ontem. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.