Ronnie Lessa é condenado por contrabando de peças para armas de fogo

Desembargadores não viram motivo para reverter condenação. O MPF (Ministério Público Federal) entrou com embargos de declaração, tipo de ação que contesta alguma decisão do tribunal. Para os procuradores, os desembargadores fundamentaram a condenação em segunda instância baseados somente na sentença da primeira instância, sem nenhuma conclusão própria.



TRF-2 disse que a fundamentação "não exige acréscimo de argumentos próprios do julgador".

Lessa foi denunciado por importar ilegalmente de Hong Kong 16 peças para fuzis de uso controlado em 2017. As peças foram apreendidas ao chegarem no Aeroporto Internacional do Galeão. O destino das peças era uma academia em Rio das Pedras, zona oeste do Rio, da qual Lessa é sócio.

Peças apreendidas eram quebra-chamas. Acessório diminui o clarão ao disparar a arma, dificultando sua detecção. O uso da peça é controlado pelo Exército.