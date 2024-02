Jornal: Empresa que fez obra em Mossoró também atua na prisão de Marcola

A empresa que faz a obra de manutenção do presídio de Mossoró (RN), por onde dois homens fugiram, também tem contrato com uma prisão federal de Brasília, onde estão lideranças do PCC.

O que aconteceu

A R7 Facilities tem contrato de mais de R$ 2 milhões com a União para prestar serviços de apoio técnico e administrativo na Penitenciária Federal de Brasília. As informações são do jornal O Estado de São Paulo e também do site Metrópoles.