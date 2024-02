Professor puxou minha filha pelo cabelo: agressão a brasileiros em Portugal

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, vai ao ar nesta quinta-feira (22), com uma conversa com a jornalista Adriana Negreiros sobre xenofobia contra brasileiros em Portugal. Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio.

Adriana é autora das reportagens "Brasileiro é lixo: com 400 mil imigrantes, xenofobia cresce em Portugal" e "Brasileiros decidem voltar após maus-tratos a filhos em escolas de Portugal", publicadas em UOL Prime -- seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.



Para produzir as reportagens, a repórter ouviu brasileiros que enfrentaram preconceito no país, além de representantes do governo de Portugal e do Brasil.

Na conversa com Toledo, ela conta sua própria experiência de imigrante no país -- Adriana morou no Porto, principal cidade do norte de Portugal, entre 2018 e 2023.



"Na escola, minha filha foi arrastada pelos cabelos", conta a repórter, ao detalhar uma reprimenda do professor à jovem.