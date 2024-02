Presídio federal de Brasília vira bomba relógio do PCC após racha na facção

Inconformado com a condenação e com o vazamento do áudio no tribunal, Tiriça chamou Marcola de delator. Vida Loka e Andinho, que chegaram a trocar socos no pátio do banho de sol da Penitenciária Federal de Brasília em meados do ano passado, ficaram do lado de Tiriça.

No "salve" (comunicado) divulgado aos faccionados no último dia 15, a "sintonia final" do PCC explicou que o áudio do diálogo de Marcola com o agente penal foi analisado e a conclusão é a de que foi apenas uma conversa de um criminoso com um policial e que o líder máximo do PCC não fez nada errado.

Nas ruas e no sistema prisional do estado de São Paulo, onde o PCC nasceu e se expandiu, a versão que prevaleceu foi a da "sintonia final", inocentando Marcola da acusação de delator.

Na avaliação da "sintonia final", Tiriça, Vida Loka e Andinho foram considerados culpados porque infringiram os artigos 6 e 9 do estatuto do PCC, que proíbem a calúnia e a traição. O documento diz que o preço para os faccionados que desrespeitam essas regras é a morte.