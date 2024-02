Censo: acesso à rede de esgoto sobe, mas 75,8 milhões estão fora do sistema

O Censo também revela grandes desigualdades regionais e de raça no acesso à rede de esgoto.

Norte tem pior atendimento; Sudeste, o melhor. A região Norte tem o pior atendimento, com apenas 46,4% moradores com acesso a rede coletora, pluvial ou fossa séptica. A região mais atendida é a Sudeste, com 90,7% das pessoas com acesso a coleta.

O IBGE também divulga dados do considerado "esgotamento adequado". Além das casas ligadas à rede, ele inclui aquelas que têm fossa séptica ou fossa filtro, mas desconectada. Em todos esses casos, a coleta de esgoto é considerada adequada, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).

Por esse critério, 24,3% (49,1 milhões de pessoas) vivem sob condições de esgotamento precárias. Essas pessoas depositam dejetos em fossa rudimentar ou buraco (19,4%), em rio, lago, córrego ou mar (2%), em vala (1,5%) ou de outras formas (0,7%).

Melhora em todos os estados. Entre 2010 e 2022, todas as unidades da federação (UFs) registraram aumento da proporção da população residindo em domicílios com coleta de esgoto e da proporção dos habitantes morando em domicílios com esgotamento por rede coletora ou fossa séptica. Mato Grosso do Sul (34,8 pontos percentuais) foi a UF com maior crescimento nesse último indicador.