PF encontra 124 kg de cocaína em casco de navio em Imbituba (SC)

Cerca de 124 quilos de cocaína foram retirados do casco de um navio no porto de Imbituba (SC), diz a Polícia Federal catarinense.

O que aconteceu

A carga estava oculta no casco e foi descoberta por mergulhadores da PF e do Bope, da PM-SC. Foram fiscalizados oito barcos atracados no porto na sexta-feira (23).