Enel mantém plano de emergência após previsão de novos temporais em SP

Como registrar a falta ou problemas com a energia?

A concessionária explicou que a melhor forma para o registro em situações de contingência são os canais digitais. Entre as possibilidades estão:

Site: www.enel.com.br;

www.enel.com.br; No aplicativo Enel (disponível para os sistemas iOS e Android); e

(disponível para os sistemas iOS e Android); e WhatsApp: (21) 99601-9608.

São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. A região metropolitana da capital paulista, já atingida por uma tempestade na semana passada, deve receber cerca de 95 mm.

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).