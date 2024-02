Fim de semana em SP será de sol e chuva; Rio tem previsão de máxima de 37ºC

A chegada de uma frente fria pelo oceano traz a possibilidade de chuva entre a tarde e a noite, com previsão de pancadas e rajadas de vento em alguns pontos. Alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra também são esperados.

Domingo (25) deve ser de pouca chuva na capital paulista. Ainda segundo o CGE, as temperaturas devem cair ligeiramente amanhã, com mínima de 20º e máxima de 28ºC. Há também a previsão de chuva isolada de intensidade fraca a moderada.

A temperatura vai ficar alta durante todo o dia no Rio de Janeiro. O COR (Centro de Operações Rio) informa que a previsão para sábado e domingo é de calor e céu nublado devido à variação de umidade que vem do oceano. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 23ºC e a máxima, de 37ºC.

No domingo, a previsão é de ventos fracos a moderados. O COR destaca a chegada de uma frente fria pelo oceano que manterá nebulosidade variada na capital. Não há previsão de chuva.

Pancadas de chuva no Nordeste

Grande parte do Nordeste terá chuva nos próximos dias. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que o tempo será quente e úmido e com pancadas de chuva ao menos até quinta-feira (29). Hoje, o centro e o sul do Piauí, sul do Ceará e o oeste de Pernambuco e da Paraíba serão impactados por um vórtice ciclônico de altos níveis, que se deslocará do oceano para o interior do continente, e provocará chuvas fortes.