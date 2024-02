Polícia divulga vídeo de briga entre homem branco e motoboy negro no RS

Pessoas que passavam pelo local protestaram contra a ação dos policiais dizendo que a atitude contra o motoboy foi racista. "Quem tomou a facada foi ele", disse um rapaz no vídeo.

Silva foi levado antes à viatura. Ao UOL, uma testemunha afirmou que o idoso foi no banco de trás do veículo, enquanto o motoboy foi na parte traseira da viatura. No meio da tarde, ambos foram liberados.

A sindicância da Brigada Militar não verificou indícios de crime militar ou de crime comum de parte dos PMs. Houve, no entendimento da Corregedoria, "transgressão da disciplina militar" em razão de os policiais não terem acompanhado Kupstaitis para vestir camiseta e buscar seu documento e por não terem observado que havia chegado uma segunda viatura equipada para a condução dos presos na parte traseira. Em razão disso, segundo eles, o idoso foi conduzido no banco de trás de uma viatura.

A Corregedoria tem oito dias para notificar os quatro policiais do resultado da sindicância. Uma vez notificados, eles têm o prazo de 15 dias para apresentar suas defesas. Se for do entendimento dos seus comandos, os PMs podem voltar imediatamente a ações de campo. Dois deles haviam sido deslocados para trabalhos administrativos até o final da sindicância.