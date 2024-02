'Vazou esgoto?': cheiro de cocô paira no Rio e 'culpada' não causa suspeita

Neste caso, o odor é tão forte e característico que deu origem ao nome da espécie 'foetida' que significa 'fedida' em latim.

Rodrigo Kersten, biólogo, doutor em engenharia florestal e professor do curso de ciências biológicas da PUC-PR

O odor é liberado de pequenas glândulas presentes na base das pétalas, chamadas de nectários. Além disso, a árvore é considerada uma espécie invasora, pois consegue se reproduzir e se espalhar por áreas de ambiente natural e não apenas em locais de cultivo.

Odor piora no inverno

O odor desagradável é mais comum no final do inverno, embora também possa ser perceptível no verão. "A planta começa a perder as folhas e inicia a produção de flores que vai até o meio da primavera", diz Neto.

E é preciso ter cuidado ao tocá-la, pois o cheiro também pode permanecer nas mãos ou em outras partes do corpo, dependendo do contato.