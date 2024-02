Apartamento explode e pega fogo em Campinas; 44 pessoas ficaram feridas

A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio. Peritos do município farão a análise técnica do edifício. Após vistoria, apenas o apartamento incendiado ficou interditado, segundo a Defesa Civil. Apenas uma família ficou desalojada, mas já está na casa de parentes.

A suspeita é de que o apartamento onde o fogo começou seja de um coronel reformado do Exército. Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo na região, o homem guardava pólvora e cerca de 3.000 munições no local. A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias do incidente.

Apartamento armazenava granada, segundo a SSP. Equipes do Gate foram acionadas devido ao risco de explosão e retiraram o artefato do apartamento para detonação em local adequado.

Militar não estava no apartamento no momento da explosão, segundo o Comando Militar do Sudeste. O homem está sendo procurado. Ele tem registro válido de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). O órgão diz que militares colaboram com as investigações para esclarecer o que houve.