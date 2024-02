Cachorro é resgatado ileso em condomínio que pegou fogo em Campinas

Ao menos quatro unidades de um condomínio no bairro de Botafogo, em Campinas, foram atingidas. Quarenta e quatro pessoas ficaram com ferimentos leves e foram socorridas.

Alguns moradores tiveram de sair de rapel, após o elevador ficar danificado. O local passa por perícia, e está sem energia elétrica por segurança.

A suspeita é que o dono do apartamento onde começou o fogo seja um coronel reformado do Exército. Ele guardaria 3.000 munições no local. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda retorno.