Homem morre e 4 pessoas ficam feridas após ataque a tiros em boate no CE

Um homem de 25 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros a uma casa de shows localizada no bairro Genibaú, em Fortaleza, neste domingo (25).

O que aconteceu

Dois homens e duas mulheres foram baleados, além da vítima fatal. Entre os feridos, dois deles eram seguranças do estabelecimento. As informações são da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará.